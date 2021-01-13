巴塞欠債85億　真係留唔住美斯

西甲勁旅巴塞隆拿雖然近期表現回勇，但球會財政問題惡化，根據西班牙傳媒《La Vanguardia》爆料，巴塞隆拿欠債高達9億歐元(約85億港元)，急需要節省開支，已經冇能力留住美斯，意味今季結束之後，只能眼白白睇住佢自由身離隊。

《La Vanguardia》指巴塞隆拿目前淨債務達5億歐元，仲有另外4億歐元赤字虧欠，當中有4.2億歐元欠債必須喺未來12個月來清還，否則有破產危機。

球會為咗度過難關，之前已經同球員達成協議，全隊3.55億歐元薪酬支出之中，有1.7億歐元可以暫時唔需要畀住，但仍然要分4年償還，所以球會未來日子，要盡量增加收入及節省開支，包括出售球員。

美斯年薪高達2900萬歐元，會方放走佢一人，幾乎可以救全家，巴塞將舉行會長選舉，無論邊位當選新會長，恐怕都冇能力留住呢位阿根廷球王。

由於美斯2017年同巴塞續約時，可以獲得7800萬歐元獎金，分兩期支付，如果佢今夏離隊，巴塞仲要向佢支付第2期續約獎金3900萬歐元，雙方已達協議，巴塞未來4年可分8期償還。