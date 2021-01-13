離開紅魔變動力　查理史葛喺香港正名

「碧咸、史高斯、傑斯、尼維利兄弟……」曼聯的青訓成果一向享負盛名，當中92年黃金一代更無人不曉。惟背負着「曼聯青訓」的壓力，並非每個年輕球員皆能承受！23歲的查理史葛（Charlie）便是其中之一，2018年夏天被曼聯解約後陷入人生低潮，去年夏天毅然遠赴香港：「期望自己能夠回復最佳狀態，喺愉園再次尋找生涯第2春！」■圖、文：李浚湣

「上網搵過之後，知道有好多前曼聯球星都喺香港踢過波，好似畢特同科蘭，分別效力過南華同傑志。」查理史葛笑言對香港認識不深，曾想過到其他國家發展，包括中國、西班牙等，惟Charlie對最終決定來港感高興，認為港超聯非常適合自身發揮：「呢度節奏相對較慢，中場有多啲時間拎住個波組織，令自己更容易以長傳去幫助球隊進攻。」

Charlie身為前曼聯青年軍球員，實力絕不容忽視。對於今季個人目標，這名英格蘭中場亦甚具野心：「我嚟香港當然想贏錦標，希望『菁英盃』入到決賽同拎冠軍。另外『足總盃』雖然同組對手相當強，但我覺得球隊都有機會，球員必須對自己保持信心。」除此之外，愉園陣中有不少年輕球員，Charlie希望成為好榜樣：「好多都相當有潛質，我會利用自身經驗幫佢哋成長，同埋改善一直嘅弱點。」

「希望可以發揮自己潛力，盡量踢到更高水平聯賽，而最大夢想當然係踢英超啦！」這個目標對目前在港超聯效力的球員看似是遙不可及，惟Charlie年僅23歲，仍屬年輕，暫時已為愉園正選上陣6場賽事，成為球隊不可或缺的一員，他亦對自己的表現感滿意：「10分滿分，暫時表現都有7至8分，每場比賽後狀態都持續改善，希望可以盡快復操同比賽。」

Profile

姓名：Charlie Thomas Scott

身高：1米85

出生日期：1997年9月2日

國籍：英格蘭

司職：防守中場

學懂面對壓力

「英國人人都夢想成為職業足球員，競爭相當大，再加上曼聯係一支大球會，好多人都會關注，甚至唔抵得你嘅成功。」Charlie在曼聯度過了14個年頭，承認壓力是令其職業生涯停滯不前的主因，除了教練和球迷對自己有很高期望外，他亦認為當地傳媒對年輕球員構成很大影響：「佢哋好少幫我哋，只係不斷出負面報道，以惡意批評去博取讀者關注。」

被曼聯放棄後，Charlie承受不了沉重打擊，曾一度放棄足球，惟深信自己在短短3年間成長不少，尤其在性格和心態上：「當受到其他人嘅嘲笑、抨擊時，我唔會再感到憤怒，反而係勇敢面對，並且努力改善問題，去證明畀人睇我嘅實力。」今次來港延續其職業生涯，他期望重拾對足球的熱情：「目前最重要係拋低之前嘅身份，唔好畀自己任何壓力，由零開始重新享受足球。」

享受成為焦點

查理史葛自6歲開始加入曼聯青訓系統，然而具潛質的新星多不勝數，導致Charlie經常被外界遺忘。來到香港後，這名「紅魔仔」卻迅速成為傳媒及球迷焦點，他坦言自己性格較害羞、安靜，一開始不太習慣，但亦能夠理解：「喺曼聯嗰陣有好多個球星，但嚟到香港之後得番你1個，所以畀人關注都好正常，但球迷全部都好好人，經常收到佢哋喺社交媒體嘅支持同祝福，自己首次成為眾人焦點，所以都好開心。」