尼馬復出入波　肥普教3場PSG就捧盃

澳職開鑼，即上《澳職刨績王》：

周四(14日)凌晨舉行嘅法國冠軍盃，上季法甲盟主巴黎聖日耳門(PSG)以2比1擊敗馬賽，連續8屆奪得呢項錦標。PSG新帥普捷天奴領軍第3場，就有盃落袋，認真高效率，亦係佢教波生涯首個冠軍，同埋球星尼馬傷愈復出，仲射入1球12碼成為贏波功臣，PSG好事成雙。

普捷天奴重用阿根廷同胞莫路伊卡迪，由佢今場同基利安麥巴比、迪馬利亞正選合作攻堅。莫路伊卡迪不負所托，繼上場法甲1射1傳之後，今場亦有出色表現，開波17分鐘就有1次頭槌攻門，僅貼柱出界。呢位27歲射手轉個頭將皮球射入空門，可惜越位在先，被判無效，拍檔基利安麥巴比亦有1次入波被吹越位。

PSG嘅努力始終有回報，踢到39分鐘，迪馬利亞右路傳中，莫路伊卡迪頭槌攻門，雖然被馬賽門將文丹達撲出，但佢立即補射入網，為PSG打開紀錄。文丹達失守之餘，之後更加不幸傷出。

戰至65分鐘，球迷最期待畫面出現，養傷近1個月嘅尼馬後備上陣復出，踢到81分鐘，莫路伊卡迪博到12碼，由尼馬主射入網。雖然馬賽臨完場追番1球，都無阻PSG奪冠，普捷天奴12年教波生涯，終於獲得首個錦標。