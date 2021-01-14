史達寧射失12碼　曼城照贏波殺上第3位

季初失準嘅曼城後勁凌厲，喺周四(14日)凌晨英超主場以1比0擊敗白禮頓，取得聯賽4連勝，兼由原本第6位，一舉升上第3位，唔止有助奪取前4位歐聯入場券資格，更令爭標機會大增。

曼城對住護級球隊白禮頓，控制大局，開賽14分鐘就有1次入波黃金機會，奇雲迪布尼近門起腳，被白禮頓門將羅拔山齊士用腳擋出。馬列斯小禁區內射門中網側，根度簡起腳亦無功而還，至於白禮頓最大威脅係中場李安度杜沙特勁射斜出。

踢到44分鐘，曼城靠菲爾科頓打破缺口，呢位20歲新星由左路推入中路，射近柱入網，亦係佢今季各項賽事第8個入球，成為陣中首席射手。

換邊之後，曼城浪費唔少入波機會，包括馬列斯單刀射斜，貝拿度施華轉身抽射中楣，祖奧簡斯路、奇雲迪布尼起腳都被門將羅拔山齊士救出。

最離譜係補時，奇雲迪布尼博到12碼，史達寧主射竟然高出，呢位英格蘭國腳已經連續3次喺英超射失12碼，領隊哥迪奧拿真係要考慮更換劊子手。

曼城贏波之後，落後榜首曼聯4分，但踢少1場，加上曼聯下場英超鬥利物浦，曼城仲有好大機會反超前。