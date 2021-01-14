驚天大冷門！拜仁被乙組仔淘汰

周四(14日)凌晨德國盃第2圈爆出大冷門，「五冠王」拜仁慕尼黑竟然被乙組球隊基爾淘汰，拜仁1.07倍超熱客W同1.03倍「晉級隊伍」都開唔出，亦係呢支德甲豪門自2004年以來，首次被低組別球隊踢走，非常失威，宣布衞冕德國盃失敗。

雖然話拜仁慕尼黑教練費歷克今場作出5個正選輪換，但仍然有門將紐亞、甘美治、湯馬士梅拿、利萊辛尼、基拿比等主力，人腳實力明顯凌駕對手，並由基拿比喺14分鐘打開紀錄。不過，拜仁防線不穩，37分鐘基爾一下長傳突擊，巴迪爾斯單刀射入扳平。

拜仁下半場開波迅速由利萊辛尼射入罰球，再次領先，其後仲換入首席射手羅拔利雲度夫斯基，希望盡快解決對手。點知拜仁拉唔開紀錄之餘，更於補時5分鐘，被基爾中堅侯基華爾近門頂入逼和2比2，需要以互射12碼分勝負。

雙方頭5輪都射入，去到突然死亡階段，拜仁後備上陣嘅馬克洛卡主射，被基爾門將基利奧斯撲出，基爾由巴迪爾斯射入，爆大冷淘汰拜仁。

拜仁慕尼黑繼上場德甲輸畀慕遜加柏之後，今場德國盃亦出局，莫非難逃盛極而衰嘅宿命？