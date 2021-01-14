互射12碼入得5球　巴塞入西超盃決賽等皇馬

巴塞隆拿周三深夜出戰西超盃4強對住皇馬蘇斯達贏得驚險，兩隊打足120分鐘1比1平手，雙方互射12碼「鬥唔入」，最終巴塞以3比2獲勝，總比數4比3躋身決賽，穩袋至少140萬歐元。

今場美斯因傷缺陣，皇蘇就有大衞施華繼續避戰，開賽不久兩隊已經互相「搏拳」皇蘇反擊都好有威脅，頭頂腳踢，好彩巴塞門將達史特根屢救險球。巴塞慢慢取得節奏，攻門亦開始有威脅，39分鐘基沙文傳中，中場法蘭基迪莊頂入，領先1比0入更衣室。換邊後，法蘭基迪莊喺禁區犯手球，功臣變罪人，皇蘇由奧耶沙巴爾操刀，成功追平1比1，最終兩隊再冇入球進賬，加時後仍然未分勝負，要互射12碼定生死。

嚟到12碼，皇蘇頭3輪都射失，其中巴塞門將達史特根2次成功撲出，應記一功，跟住巴塞有法蘭基迪莊及基沙文宴客，21歲新星佩治自告奮勇射入奠定勝一球，為巴塞贏3比2，第24次闖入決賽，將同另一場4強戰嘅皇家馬德里及畢爾包嘅勝方爭逐。

今屆西超盃嘅冠軍可袋走200萬歐元，亞軍都有140萬歐元，打入四強就有80萬歐，巴塞過去贏得13次冠軍，想再捧盃僅差一步。