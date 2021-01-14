連贏3局逆轉　奧蘇篤走小丁再遇老友

隨着世界「一哥」卓林普確診新冠肺炎，「小丑」沙比及「啫喱仔」羅拔臣已經出局，「火箭」奧蘇里雲更成為今屆桌球大師賽的奪標大熱，周三以6比5力壓中國的丁俊暉闖入8強，距離奪冠再近一步。

這是奧蘇與小丁第26次交手，每次碰頭都成為傳媒焦點，但小丁僅贏過5次，今仗丁俊暉開局已經找到手感，首局打出一Cue83度先聲奪人，更一度以3比1領先，但休息後奧蘇雖然「起迫」拉近比數，小丁仍然能保持手感，比數帶住4比2，甚至去到5比3的決勝關口；不過，火箭在第9局開火，一口氣連取3局，成功逆轉取得8強席位。

奧蘇過去在大師賽贏得7次冠軍，對上一次是2017年擊敗佩利奪標，他於8強將與希堅斯爭逐，「巫師」是以6比5險勝麥克艾倫。這兩位桌壇傳奇再度碰頭掀起話題，95年當時還未足20歲的奧蘇及希堅斯在大師賽決賽相遇，這是大師賽史上首次由兩位19歲的球員爭冠，最終奧蘇獲勝。26年後這兩位45歲的經典再大師賽相逢，這已是他們職業生涯的第29個年頭。

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