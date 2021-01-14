夏登終得償所願！過檔籃網拍住杜蘭特

占士夏登的「賣我」風波終於告一段落。據美媒報導，籃網、火箭、溜馬和騎士今日（14日）完成四方交易，夏登如願轉投籃網，與前隊友杜蘭特、艾榮組成「三巨頭」。

效力火箭8年的夏登，在休賽期已經傳出有意離隊，遲遲未到訓練營報到，更與隊友發生衝突。原以為隨著開季，這場「賣我」風波會告一段落，但周三火箭兵敗湖人後，夏登卻表示：「我愛這個城市，我已經盡我所能，但現在情況實在太瘋狂了，我認為沒有補救空間。」

據悉，這一筆關於夏登的四方交易，其中火箭可得到溜馬的奧拉迪普，仲有涉及騎士、籃網球員，以及幾隊的選秀權。籃網在這宗交易中，可得到夏登及騎士於2024年第二輪選秀權；火箭得奧拉迪普、艾斯安、古雷斯，以及4個首輪簽及4個首輪互換權外加兩輪選秀權，騎士就可以得到謝列艾倫及泰倫普林斯，而溜馬則可得到利華特及兩輪選秀權。而籃網組成杜蘭特、艾榮和夏登「三巨頭」後，3人本季薪金高達1.148億美元，比紐約人、雷霆、黃蜂、帝王和鷹隊，5支球隊的全隊薪金更高。籃網的奪冠賠率亦急升到第2，僅次於衛冕的湖人。

今季是夏登為火箭效力的第九個賽季，自從加盟火箭以來，大鬍子在常規賽取得18365分，是目前NBA常規賽得分最多的球員。這筆重磅交易引起一眾球星熱議，拓荒者「雙槍」之一CJ麥哥林在社交媒體寫道：「剛想小睡一會，就發生交易了。NBA真是最具娛樂性的聯盟。」其隊友列拿特指出：「籃網現在有大量的進攻火力。」米切爾、比爾奧、杜蒙特也紛紛表示震驚。不過，湖人「大帝」勒邦占士對衛冕似乎充滿信心，對籃網新組成的「三巨頭」沒有太多評價：「我沒有什麼反應，每年都會發生各種交易。我接下來還有比賽，我不會讓自己分散注意力。」

至於NBA繼續受疫情衝擊，官方再宣布今日太陽對鷹隊的比賽推遲，原因是太陽全隊被視為密切接觸者，需要被隔離，今季至今已有7場比賽延期。

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