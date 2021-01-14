奧巴美揚撻着！阿仙奴力搶4連勝

今晚英超獨腳戲兼「倫敦打吡」，阿仙奴主場硬撼水晶宮。「兵工廠」阿仙奴雖有加比爾馬天尼利因傷缺陣，好彩隊長奧巴美揚重拾射門鞋，挾住聯賽3連勝兼英格蘭足總盃晉級之勢，面對低迷嘅水晶宮，有望再下一城，主勝穩開。（Now 621周五凌晨4時直播）

阿仙奴近期喜訊不斷，日前喺英足盃賽前受傷嘅加比爾馬天尼利，儘管應該趕唔切今仗復出，不幸中之大幸係佢傷勢唔算嚴重，下仗隨時可以復出，要知道「兵工廠」成功從谷底反彈，佢同伊美路維、布卡約沙卡嘅「青春3人組」居功至偉，「小天馬」冇事相信可穩定軍心。隨住阿仙奴於聯賽連贏車路士、白禮頓及西布朗後，日前英足盃第3圈對紐卡素，主帥阿迪達特登收起伊美路維同布卡約沙卡，畀韋利安、祖爾韋洛克、雷斯尼爾遜打正選，可惜佢哋堅唔爭氣，最終兩個後生仔都要後備落場，結果仲靠「路維仔」喺加時先開紀錄，證明佢哋確係夠料擔正。

嗰場英足盃末段奧巴美揚整多粒，協助衞冕嘅「兵工廠」苦戰下贏2比0晉級，雖然只係錦上添花，但對於陷低潮嘅奧巴美揚嚟講非常重要。尤其係睇住另一箭頭拿卡錫迪近5仗入咗5粒，與「青春3人組」分外合拍，奧巴更需要用入波攞番信心，由於「小天馬」唔出得，相信呢位隊長同拿卡錫迪會齊齊擔正爭取士哥。

水晶宮防線多傷兵

另一邊廂，水晶宮喺今個冬天特別冷，連同上年12月中慘吞利物浦7蛋開始計起，近5仗只得1勝1和3負，包括日前英足盃畀狼隊踢出局，士氣低落。而且防線係重災區，馬馬度沙高啱啱復出又告受傷，加利卡希爾及史葛丹恩等主力中堅亦未好番，焗用防中高耶迪移後客串，唔慌穩陣；前線只靠韋費特沙夏單天保至尊，佢萬一失靈，水晶宮嘅進攻即刻癱瘓，老帥鶴臣真係冇晒計。阿仙奴唔單止聯賽3連勝，今季4次出戰「倫敦打吡」，亦獲得3勝1負，面對沉爆嘅水晶宮可望食住上，主勝熱得有理。