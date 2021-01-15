皇馬西超盃輸波出局　夢幻決賽無緣上演

周五(15日)凌晨西超盃4強大戰，皇家馬德里面對換帥冇耐嘅畢爾包，喺上半場失魂連失2球，最終下半場發力為時已晚，以1比2輸畀畢爾包無緣決賽。畢爾包將會喺星期一(18日)凌晨同巴塞隆拿爭奪冠軍寶座。

皇家馬德里早段控制戰局，夏薩特製造過幾次似樣攻勢，但入唔到波之餘後防又失魂，18分鐘被魯爾加西亞單刀偷襲得手；踢到38分鐘，皇馬右閘盧卡斯華斯基斯禁區內魯莽犯規輸12碼，魯爾加西亞操刀個人梅開二度。換邊後皇馬瘋狂搶攻，賓施馬73分鐘追番1球，但畢爾包最終堅守2比1勝果到完場，成功躋身決賽。皇馬法國中堅華拉尼疑似腦震盪，喺半場退下火線，輸波兼折將。

今場係畢爾包主帥馬些連奴上任後第2場比賽，首場領軍2比3僅輸巴塞隆拿，第2仗即淘汰皇馬殺入決賽。今場係馬些連奴歷來帶領第4支球隊擊敗皇家馬德里，之後佢教維爾瓦、維拉利爾同華倫西亞都曾經打沉「銀河艦隊」，佢賽後興奮表示：「每次贏皇馬都覺得好滿足，球員今場付出100%，我對球隊表現非常滿意。」