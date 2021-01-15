苦練單反　泰姆變身Big3殺手

回首2020年，對於很多人來說大抵是個惡夢，恨不得一下子把所有關於這一年的記憶統統刪除，但對於奧地利網球手泰姆來說，歷經過3次與獎盃失諸交臂的挫敗，這是他生涯中首嘗捧起大滿貫的一年，也成就他成為首個90後大滿貫錦標得主兼首位贏得美網的奧地利人，「我達成了一個人生目標，一個我追逐了很多、很多年的夢想，這一年實在太不真實了。」 文：伍靖華

泰姆雙親同是網球教練，使得他早在孩提時就與網球結下不解之緣。青年時期，雙手反拍是他的慣用伎倆，以守為攻的保守球風，讓他在國內橫掃多個網球賽事的獎項。正當泰姆風頭一時無兩，時任教練Gunter Bresnik突然要求他改練單手反拍，不管比賽輸贏，不管排名升跌，不管旁人白眼，每一球都要全力從底線轟出。轉換打法的一年半間，泰姆不斷輸比賽，排名比過山車下坡跌得更快，其他球手的父母及教練看不過眼，在旁七嘴八舌、議論紛紛，甚至指罵Bresnik是「白癡教練」。

終止拿度泥地17連勝

「他要把球打進場只是時間問題，我們要打破他只想把球打進場的想法和障礙，泰姆要學會的是用正確的方法打球，而不只想着把球打進。」Bresnik說。如果你本來就有一套「致勝方程式」，你會着眼當前的成就勝利，還是放眼未來的長遠發展？世上並沒有百分百能確保取勝的一種打法，亦不需要每個人都使用同一種戰術和策略，最重要是無悔決定就好了。

泰姆在2011年從青少年組轉打職業，3年後他的男單世界排名首度躋身頭100位，年終前更躍升至第39位，成為頭50位中最年輕的球手，並且第1次打入ATP巡迴賽決賽。真正讓人留意到泰姆，大概要追溯到2017年，當時拿度在最擅長的泥地比賽已連勝了17場，直至羅馬大師賽8強賽，「泥地王」直落兩局在紅土場上被泰姆擊潰，而讓拿度吃盡苦頭的，正是Bresnik着泰姆轉打的單手反拍。他不僅在泥地打出功架，硬地同樣是極具侵略性，在2019年賽季奪得的5座錦標，有3個是在硬地比賽中贏得，包括在印第安大師賽反勝瑞士網球天王費達拿一役。

期待同費達拿再鬥過

除了梅萊以外，泰姆是網球壇上唯一對Big 3（祖高域、拿度、費達拿）都各取至少5勝的球手，若果只計2019年，泰姆的累計對戰成績更是優異的9勝3敗。問及誰是網球界最偉大的球手，他二話不說答道：「費達拿！他將網球帶到一個新境界，他不論在場上場下，都是一個標誌、一個真正的大明星。」泰姆16歲時在溫布頓與費天王初次見面，跟偶像練習使他有如小鹿亂撞，連球都打不過網，大概他也沒想過，現在會跟自己的偶像成為朋友，「我贏得美網後，費達拿打了一段很長的訊息來跟我道賀，我很感恩能得到他的讚賀，若果他能回歸比賽，我會更開心，我相信每個人也在等着這一天。」費天王仍未言退，目前讓球迷更開心的就是看見泰姆和其他球手互相鬥法，甚至再度衝擊4大滿貫。

出力發聲推動環保

「網球是很好的運動，但顯然我們並非最環保。」網球手每年最少要乘搭60班航班，遊走世界各地參加各項大小錦標賽及巡迴賽，旅程中所產生的碳排放難以想像，泰姆希望成為帶起改變的第1人，「所有球員都應該要了解到這件事，並利用我們的影響力，以身作則實踐改變。」

泰姆在社交平台上恒常地轉載關注海洋污染問題的組織4Ocean的貼文，並經常帶上它們的手鏈出席活動，「現時對海洋造成最大威脅的就是塑膠垃圾，我很愛大自然，所以我願用盡所有方法去保護它們。」不僅愛護環境，生態多樣性及保育也是泰姆所關心的議題。早前泰姆的勁敵舒華沙文（Diego Schwartzman）在Twitter轉貼標本狩獵的相片，泰姆便立刻留言轉發道：「這種行為應該永遠被禁止。」

Dominic Thiem

出生日期：

1993年9月3日

轉打職業年份：2011

身高：1米85

慣用手：右手

現時世界排名：第3

大滿貫最佳成績：

2020年美網冠軍

曾獲榮譽：

2020年 奧地利年度運動員、ATP巡迴賽錦標 17次