慶祝入球唔畀攬！英超頒下禁令

英國嘅疫情持續嚴峻，確診數字不斷上升，英超再收緊防疫規例，下令球隊入球慶祝都要保持社交距離，唔好擁抱。有球隊已經警告球員要留意，並且諗下有冇一啲可以代替擁抱嘅慶祝方法，睇嚟點樣慶祝入球，球員都要練一練。

英國國會有議員近日已經對球員喺場上攬住嚟慶祝入波提出質疑，認為佢哋藐視防疫規定：「佢哋都受人尊重，係好多人嘅榜樣，但呢個緊急狀況，佢哋都無尊重防疫規定，保持社交距離，完全係愚蠢嘅行為，實在係大意又疏忽。」

車路士主帥林柏特已經警告球隊，落到球場切記唔好擁抱，曼聯球星普巴都話要諗諗點樣慶祝，否則觸犯禁令，可能會受罰。曼城主帥哥迪奧拿為自己球員早前造出嘅慶祝行為解話，周三菲爾科頓嘅靚入球擊敗白禮頓，隨後有８個球員攬埋一齊慶祝，哥帥話：「我哋尊重英超嘅防疫措施，我完全理解賽會想做咩，但當你入波之後好雀躍，而隊友唔過嚟慶祝，的確好奇怪。」

目前喺好多社交平台，都有唔少睇法，有人會覺得球員要收歛一下佢哋嘅慶祝行為，唔少英超球會都擔心，再有球員唔遵守防疫規例，面對外界嘅壓力，英超被再叫停嘅機會會上升。