中超「中性名」新政雙重標準　球會奇招應對

中國足協早前頒令各級聯賽球會須改用中性化名稱，原意是希望為中國足球擺脫商業化的形象。然而易名的標準不一，令到部份被認為應改的球會，運用小把戲竟胡混過關；被認為不應改的，則被迫改得面目全非，這項政策近日在內地足壇鬧出不少笑話。

本報早前亦曾報道，足協這項「球會名稱中性化」的措施，引起部份球隊球迷極大回響。在衡量過政策的強制性以及反對聲音後，掌管北京國安的財團正運用股權轉售的方式，嘗試逃過改名的命運；而早前引發球迷激烈抗議的河南建業，已決定從善如流，擱置改名為洛陽龍門的計劃，正向足協申請延遲提交新名。

除此之外，各支球隊為符合要求，唯有各出奇招。根據網上流出的新名清單，中超上海上港改名為「上海海港」的申請，已獲得足協通過。消息傳出後，隨即引起其他球會的球迷不滿，皆因就連「山東泰山」、「青島黃海」這些富有地方特色的中性名申請，也遭足協否決。上海上港僅將其名稱改一個字便過關，新名更完全不能釐清與財團的關係，批改申請的足協當然被指雙重標準，而這項措施更被批評隻重標準、矯枉過正，失去「擺脫商業化」的原意。

值得一提，部份球會在易名申請中增添不少創意，當中港隊中堅羅素效力的江西聯盛，已決定易名為「江西潯人瑞昌」，新名被指奇怪。但論到最具話題性的，一定是中甲球隊四川九牛欲改名為「四川機器熊貓」，這個新名曝光後隨即引爆笑彈。有傳聞指，球會之所以採用這個名稱，是因為班主本身經營人工智能的事業，而熊貓則是四川的標誌，因而結合「機器」和「熊貓」元素在球會新名之中。

部份球會申請結果

聯賽 球會 新名申請 結果

中超 上海上港 上海海港 通過

中超 山東魯能 山東泰山 否決

中超 青島黃海 青島黃海 否決

中甲 四川九牛 四川機器熊貓 通過

中甲 石家莊永昌 滄州雄獅 通過

中甲 江西聯盛 江西潯人瑞昌 通過