意甲首都打吡射手「大」晒冷

意甲今晚上演「首都打吡」拉素主場迎戰羅馬，雙方屬於傳統死敵，無論為面子或為分數，都勢必豁出去爭勝。兩隊都擁有出色射手，具備鬥攻本錢，特別係羅馬近7場聯賽有6場總入球達4球或以上，踢法充滿娛樂性，首選中位數2.5球嘅入球大。（myTV Gold 301、Now 638、有線654及614台周六凌晨3時45分直播）

由踢前鋒出身嘅少帥施蒙尼恩沙基執教之下，拉素近年已經建立一套主攻戰術，上季意甲轟入79球，仲多過冠軍祖雲達斯。呢支「藍鷹兵團」今季延續悅目踢法，17場聯賽有16場可以取得入球，前鋒恩莫比尼已有11球進帳，拉素有呢位上季意甲神射手兼歐洲金靴獎得主在陣，攻力就有保證。除咗恩莫比尼之外，前鋒卡些度、中場路爾斯阿拔圖、米連高域沙域亦不時取得入球，拉素進攻點夠多，亦係入球數字高企嘅主要原因，要攻陷羅馬大門，並唔困難。

另一邊廂，羅馬火力更強，今季17場聯賽入咗37球，比拉素多10球。因為羅馬一樣擁有多位攻擊好手，包括迪斯高、馬約萊爾、維列度、米希達利恩及羅倫素柏歷堅尼，其中米希達利恩喺聯賽已射入8球，會方準備短期之內同呢位阿美尼亞國腳續約，相信佢會喺今場大戰踢出身價，為球隊爭勝。羅馬上場意甲同另一支勁旅國際米蘭打和2比2，盡顯豪邁風格，今場有望再同拉素合演入球騷，大盤咪錯過。