惡客「聖人」唔怕李斯特城

周日(17日)凌晨英超大戰，李斯特城主場迎戰「聖人」修咸頓，李城早前雖然喺聖誕新年快車期做出不敗戰績，不過睇番佢哋近4仗聯賽主場，僅取1勝1和2負，地頭出擊冇絕對把握全取3分。

修咸頓上場靠丹尼艾格斯一箭定江山，以1比0擊敗衞冕利物浦，士氣大振，加上同梳士貝利嘅足總盃賽事延期，球隊有成12日充足時間，備戰今場賽事。

況且「聖人」近5次作客王權球場取得2勝3和未輸過，往績有支持，呢場有本錢再搶分，讓球客勝值得留意。

直播表

周六2:05pm 澳職 FC悉尼 Vs 西悉尼流浪者

無綫85台

周六4:10pm 澳職 墨爾本城 Vs 西部聯

無綫myTV SUPER

周六8:30pm 英超 狼隊 Vs 西布朗

Now 621、Now 611

周六10:00pm 意甲 博洛尼亞 Vs 維羅納

Now 638、有線654、614台、myTV Gold 301

周六11:00pm 英超 韋斯咸 Vs 般尼

Now 621

周六11:00pm 英超 列斯聯 Vs 白禮頓

Now 622

周日1:00am 意甲 拖連奴 Vs 史柏斯亞

Now 638、有線654、614台、myTV Gold 301

周日1:30am 英超 富咸 Vs 車路士

Now 621

周日3:45am 意甲 森多利亞 Vs 烏甸尼斯

Now 638、有線654、614台、myTV Gold 301

周日4:00am 英超 李斯特城 Vs 修咸頓

Now 621