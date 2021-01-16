亞冠盃　本地波4月唔使預傑志？

盛傳亞洲足協（AFC）將於本月27日 (周三）為「亞冠盃」分組賽抽籤，惟賽期和賽制一直未公布。從不同網上渠道得來的消息指，今屆亞冠極可能繼續採用賽會制形式舉行，賽事擬定於4月14日開始，意味很大機會再戰亞冠的傑志，屆時將要離港一段時間。

根據內地媒體消息稱，今屆「亞冠盃」將分為兩階段進行。第一階段先採用賽會制，即集中在一個地方，短時間內完成所有賽事的形式舉行，而東、西亞兩區各5組，會先進行雙循環分組賽，每區5隊小組首名及3隊最佳次名球隊，再進行16強淘汰賽，勝出隊伍晉級8強；第二階段由8強、4強至決賽，將視乎屆時疫情發展，決定能否重啟主客制，但基本上確定東、西亞共8支球隊，將會進行混合抽籤以定出半準決賽組合。這是繼2009年改制後，再次採用8強「東西亞混抽」的方式進行。

因應亞洲各地疫情及出入境管制，AFC有意選址中東一個國家，完成西亞區第一階段的賽事，賽期據悉為4月14至30日。至於東亞區首階段賽將先視乎有否國家申辦，假如沒有，或再次尋求有上屆經驗的卡塔爾籌辦，賽期擬定為4月21至5月7日。

如果流傳的賽期屬實，受惠於北韓「無牌」而很大機會獲遞補的傑志，4月將要離港參賽。惟由於賽期與港超賽程重疊，「藍鳥」要向足總申請賽事改期。加上，即使在海外完成比賽後，傑志全軍回港亦須進行強制隔離檢疫，種種問題勢令相關人士非常「頭痕」。