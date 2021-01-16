仲裁官曾痛罵中國人吃狗　成孫楊上訴得直利劍

瑞士聯邦最高法院上月撤銷國際仲裁法庭（CAS）對中國泳手孫楊的8年停賽處罰，法院於周五（15日）發出公報，解釋背後原因，指由於CAS仲裁小組主席曾譴責中國人食用狗肉，言論帶有歧視，意味着孫楊在調查中得不到公平的對待，因此將定罰推翻，並下命由一個新的仲裁小組重新判決。

擾攘多時的孫楊「暴力抗檢」事件，由始至終的發展都令人出人意表，故事也峰迴路轉。三面奧運金牌得主孫楊在2018年的場外突擊藥檢進行期間，質疑藥檢人員的身份而發生衝突，其後樣本瓶更被砸碎，孫楊亦因此而被指「暴力抗檢」違規。這次事件原本獲得國際泳聯（FINA）視為無罪，惟其後世界反興奮劑組織（WADA）向CAS提出上訴，因而展開審訊。去年2月孫楊被CAS判罰停賽8年，泳迷當然擔心29歲的孫楊從此「上岸」；但其後律師團隊決定向瑞士聯邦最高法庭提出上訴，並以CAS委員法天尼對中國的態度作為反擊的立錐之地。

意大利人法天尼（Franco Frattini）擔任CAS仲裁小組主席，同時是保護動物支持者，他曾針對中國人於玉林狗肉節吃狗肉，多次於社交網發表不滿，聲言那些屠殺狗隻的人都要下地獄，矛頭亦指向政府當局，因為他們容許人民進行殘殺狗隻的行為。

孫楊律師指法天尼有辱華情緒，瑞士聯邦最高法院接受其論據，認為法天尼存有偏見：「他嚴厲批評中國人在當地節日中屠宰狗隻，並針對中國人的膚色作評論，加上這些言論是在他被委任為小組主席後作出的，因此有理由相信孫楊事件當日得不到公平的審理。」故裁定孫楊上訴得直。