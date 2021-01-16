富林區打吡！車路士上盤放心捧

周日(17日)凌晨英超將上演「富林區打吡」，富咸於卡雲農舍球場迎戰車路士。車路士可謂富咸領隊柏加嘅噩夢，無論球員生涯同執教生涯都如是，而且車路士一向剋住富咸，近5次交手取得全勝，加上富咸周中突加開快車，匆匆再戰體力消耗大，讓球盤車路士讓一球，放心捧上盤。（Now 621周日凌晨1時30分直播）

柏加球員生涯喺2004年頭至2005年6月短暫效力車路士，但當年中場人才濟濟，包括今場對手領隊林柏特，柏加得唔到重用，好快被賣走咗去紐卡素。輾轉多年後柏加2013年轉投富咸，當年富咸英超兩循環都輸畀車路士，兩場柏加都正選上陣，最終富咸要降落英冠。

到咗2019年2月尾柏加獲委任做富咸領隊，第一場正式執教嘅賽事，咁橋又係鬥車路士，可惜繼續畀車仔剋住，結果主場輸1比2。柏加喺「富咸對車路士」呢個組合唯一嘅勝仗，係佢喺2004年11月仲踢緊車仔，聯賽盃上陣作客富咸贏2比1，但入致勝球嗰個，係後備上陣嘅林柏特，嗰場波渡邊年咁啱喺倫敦公幹入場睇，場飛尾仲Keep到依家。

講咁多舊史，其實只係想講，「藍戰士」一向係西倫敦富林區老大，多年來都剋住富咸，柏加更無可能憑一己之力改變呢個殘酷現實，雙方近18次聯賽交手富咸從未贏過，而最近5次對碰車仔全勝，當中更有4次贏2球或以上，實力分野明顯。

最大鑊係，英超賽程受到疫情影響，原定周中阿士東維拉主場對熱刺改期，賽期突然由富咸頂上，變成作客熱刺，其實佢哋上周英足盃先同昆士柏流浪激戰120分鐘晉級，周中突然加插一場聯賽，到今場再鬥車路士，體力肯定未能趕及恢復，車路士坐收漁人之利，上盤穩開。