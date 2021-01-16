前隊友爆料：華迪幾乎轉行做夜場

英國《太陽報》最近訪問占美華迪前隊友賓馬素，講番華迪未成名嘅事迹。賓馬素表示，華迪大約喺7年前一度諗過放棄足球，轉行去做酒吧經理，尚幸佢及時回心轉意，最後成就咗呢位英超頂級射手。

賓馬素表示：「當時華迪加盟李斯特城第2季，華迪喺首季英冠攻入5球，但之後佢覺得唔開心，好想離開李斯特城，剛巧西班牙伊比薩島有間酒吧有份工作，就係做派對推銷員，華迪覺得做酒吧好過踢波，準備離隊。」

前李斯特城主帥莎士比亞亦證明確有其事，佢話：「球員在職業生涯難免有低潮，當時我同一班同袍去說服華迪，叫佢專心踢波，唔好再諗做酒吧經理嘅事，幸好佢終於回心轉意。」

華迪後來嘅故事大家都知道，2013至14球季協助李斯特城升上英超，2015至16球季協助李斯特城奪得英超冠軍，個人在英超攻入24球。上季再以33歲之領射入23球，成為最老英超金靴，今季佢嘅入球率仍然高企，繼續譜寫傳奇。