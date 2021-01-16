美媒：新冠疫情未減　東奧或被迫取消

日本的新冠肺炎疫情嚴重，加上有變種新冠病毒傳入，讓外界擔心延遲到今年夏季舉行的東京奧運會會否取消。美國《紐約時報》周五（15日）一篇文章認為，東奧前景愈來愈多不明朗因素，可能會是二戰以來首場被迫取消的奧運會。

東奧原定去年夏季舉行，日本政府投放逾120億美元（約936億港元）籌備這項體壇盛事，但因疫情而押後1年。雖然國際奧委會及日本奧組委近日屢次強調東奧可如期展開，本月的民調顯示近80%受訪國民認為東奧應再延期或取消，去年10月時只有不足50%人有此看法，上月增至71%。就連內閣特命擔當大臣河野太郎周五亦稱，延期及取消東奧都有可能發生。

因應有高傳染性的變種病毒傳入，日本早前禁止所有外國人入境，運動員亦沒有豁免。知情人士指，日方提議對參賽運動員進行病毒檢測，限制他們的活動，要求他們完成賽事後要立即離開選手村，採訪的記者亦只准在東京都內活動，或對參加者帶來前所未有的不便。

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