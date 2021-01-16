黎志偉：有夢想就要實踐，哪管只剩一雙手！

直播畫面所見，原本冷得木無表情的「志偉」蓋上暖毯、喝下熱飲之後，終於回復笑容，其後到89樓天台接受訪問。對於只差一點就能完成「不可能任務」，「志偉」直言「不甘心」：「我真的不想放棄，因為我仍然有體力，而且我已說服自己不再抽筋。無奈真的太大風，上面和下面的繩索全都打結，不能上去又不能下降。有嘗試和繩索隊研究，看看有沒有辦法可以拆解，如果解到，我還有力可以爬多一段的。」回憶這晚在75樓高空被強風猛吹、不斷打轉個多小時，他笑言當時「暈暈地」，要不斷拍打頭部叫自己保持清醒。

隨著年紀漸老、體能衰退，「志偉」無奈地表示，人生未必再有第2次機會可以攀登大廈，這次和很多攀登者一樣，「敗給了天氣」：「6點後風勢愈來愈大，我感覺到體溫流失得很快，我不想增加繩索隊和背後救援團隊的風險，唯有選擇在那個位置停下來，我是真的已經盡力了。」他一再強調這次攀登活動要靠很多人才能成事，更以「十全十美」形容其背後的團隊，而向港人致謝時他更一度哽咽：「好多謝今日支持我的朋友仔、香港的市民，我知道好多人向我送上祝福，我都好想完成，但我想這和我的人生一樣吧，人生就是有很多預計不到的因素。」至於短期內會否再挑戰攀大廈，他表示消化這天情緒後才會再考慮，但他希望藉今次創舉，鼓勵大家有夢就追：「或者啦！今次有少少遺憾，但我都鼓勵大家，有夢想就要實踐，哪管只剩一雙手，大家繼續努力！」

「城市攀登300+」活動旨在為香港大學矯形及創傷外科學系籌款，將用於 「Get Up and Walk」 項目，為脊髓損傷患者購買機械腳等康復器材。是日籌得275萬，連計活動合作機構華懋集團的配對捐款，共籌得至少550萬。

支持本地運動齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！