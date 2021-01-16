細哨進軍樂壇　今年出8首新歌

巴西巨星朗拿甸奴度過失意嘅2020年後，新一年搵到新方向，就係進軍樂壇。英國《太陽報》報道，40歲嘅朗拿甸奴打算轉型做音樂人，並於今年推出8首歌曲，近日佢在一首MV客串演出，為進軍樂壇做準備。

細哨去年嘅事迹不堪回首，年初入獄，在巴拉圭獄中與囚友打成一片，並捧走「監獄盃」，年中獲釋後又感染新冠肺炎，踏入新一年，細哨打算進軍樂壇。

細哨最近在一間自己同朋友設立嘅唱片公司MV中客串，影片中可見細哨被大批性感女郎圍繞，口味相當獨特，其後又在另一MV大晒球技，實行將音樂同足球結合。

其實早在2016年，細哨曾推出自己嘅歌曲，為里約殘奧而創作，2017年再推出單曲《Sozinho》，意思為「孤獨」，2019年佢亦推出一首有政治色彩嘅歌曲。

講到自己嘅音樂抱負，細哨話：「我希望我嘅音樂能夠觸動心靈，音樂與感情結合令我快樂。」