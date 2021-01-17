「新林柏特」建奇功　車路士絕殺富咸

周日(17日)凌晨英超「倫敦打吡」，狀態欠佳嘅車路士靠22歲新星美臣蒙特射入全場唯一入球，作客以1比0擊敗富咸，結束連續3場英超不勝頹勢。不過，車路士領隊林柏特仲未可以開心住，因為車仔嚟緊周中惡鬥李斯特城，先至係大考驗。

車仔中場主力尼高路簡迪今場停賽，美臣蒙特肩負重任，成為球隊中場發電機，呢位英格蘭國腳亦交足功課，妙傳畀基奧特起腳，但被富咸門將艾路拿撲出。

踢到25分鐘，美臣蒙特又創造威脅，佢禁區內勁射，可惜中楣彈出。臨完場上半場，富咸左閘安東尼羅賓遜飛剷艾斯派古達，被球證出示紅牌趕出場，成為賽事轉捩點。

車路士踢多1人優勢之下，終於喺78分鐘，由美臣蒙特射入，勉強贏1比0。美臣蒙特亦繼英足盃對摩甘比一役入波之後，連續2場比賽建功，呢位新星係車仔青訓產品，上季英超有7球進帳，今季亦入咗2球，屬於全能中場，甚有林柏特昔日影子。賽後「林伯」大讚美臣蒙特比當年自己22歲時期更出色，車路士復興之路，佢將擔當重要角色。

反觀，車仔今季高價收購嘅外援迪姆華拿，表現繼續令人失望，呢位德國前鋒今場又食白果，近10場英超都冇波入，佢過去獲得嘅14次入波機會，浪費咗13次，唯一成功射入，係英足盃對英乙球隊摩甘比，表現絕對唔合格。難怪唔少球迷認為車仔與其高價買球星，不如重用球會青訓球員好過。