多蒙特僅逼和包尾球隊　德甲前4位3隊失分

周六(16日)深夜德甲出現爆冷賽果，前列球隊相繼失分，其中多蒙特主場出擊，只能夠逼和當時排包尾嘅緬恩斯1比1。多蒙特隊長馬高列奧斯喺比賽末段射失12碼，成為失分罪人。

賽前多蒙特挾3連勝強勢，以為贏硬魚腩球隊緬恩斯，「蜜蜂兵團」比賽初段的確係威係勢，開波僅2分鐘就由艾寧夏蘭特將皮球送入波，但球證睇完VAR後，吹越位在先，慘食詐胡。之後多蒙特仲有祖迪比寜咸勁射中柱唔入，整定今場冇運行。

果然去到下半場初段，緬恩斯中場奧斯杜拿尼個人表演，射入世界波，領先1比0。多蒙特喺73分鐘扳平，梅尼亞趁對手解圍不遠，順勢射入。3分鐘之後，梅尼亞博到12碼，馬高列奧斯主射竟然唔中目標，白白浪費反超前機會，痛失2分。

值得一提，排第3位嘅利華古遜早1日輸波，第2位嘅RB萊比錫亦喺周六(16日)深夜失分，作客逼和禾夫斯堡2比2，加埋第4位多蒙特和波，換言之德甲前4位球隊已有3隊失分，大家小心提防榜首拜仁慕尼黑周日(17)晚主場對弗賴堡又出事。