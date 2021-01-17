雙紅會之後 曼城對水晶宮點買好？

各位觀眾大家好，歡迎收看筍盤360，今次推介英超，曼城主場對水晶宮。

曼城表現直線上升，近7場比賽全勝，合共入了16球，其中近5場有4場，上半場領先，踢法非常進取。

再看曼城近6次主場對水晶宮，取得4勝1和1負，這6場總入球都達到4球或以上，今場中位數3.5球的入球大，值得買入。

直播表

周日7:30pm 意甲 拿玻里 Vs 費倫天拿

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周日8:30pm 德乙 基爾 Vs 卡爾斯魯厄

on.cc東網

周日10:00pm 意甲 薩斯索羅 Vs 帕爾馬

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周日10:00pm 意甲 克羅托內 Vs 賓尼雲圖

myTV Gold 302、Now 639、有線655、615台

周日10:00pm 英超 錫菲聯 Vs 熱刺

Now621

周一0:30am 英超 利物浦 Vs 曼聯

Now621、611

周一1:00am 意甲 阿特蘭大 Vs 熱拿亞

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周一3:15am 英超 曼城 Vs 水晶宮

Now621

周一3:45am 意甲 國際米蘭 Vs 祖雲達斯

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614、662、602台