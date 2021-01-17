傳奧斯爾已解約　將投費倫巴治

歐洲各大傳媒報道，阿仙奴已經同中場奧斯爾達成提早解約協議，並盛傳呢位32歲德國球星將會以自由身加盟土耳其勁旅費倫巴治，結束7年半兵工廠生涯。

周薪高達35萬鎊嘅奧斯爾原本將於今夏約滿，外界以為佢會等到約滿賺到足先至走人，但由於佢自從上年3月一直被球會雪藏，留隊只會浪費球員生命，依家終於忍唔住，決定放棄部份人工，向阿仙奴提出解約，以便今個月轉會。

兵工廠亦樂於接受，畢竟可以慳一大筆人工支出，有傳奧斯爾會喺當地時間周日(17日)到阿仙奴訓練基地，同隊友道別。

據悉，奧斯爾解約之後，將於周一(18日)同費倫巴治簽約，早前曾前往伊斯坦布爾嘅奧斯爾喺社交網回答球迷各種話題，期間就強烈暗示轉會在即，甚至直言：「去土耳其我只會加盟費倫巴治！」睇來佢並非吹水。

奧斯爾2013年以4,250萬鎊轉會費，由皇馬轉投阿仙奴，為兵工廠上陣254場，射入44球及77次助攻，可惜近年表現長期低迷，事業直插谷底，希望佢去土耳其之後，可以重生啦。