牽動全球6億人情緒　雙紅會利物浦降魔

2021年最矚目對決，英超「雙紅會」今晚上演，利物浦於主場硬撼死敵曼聯。今場係2008/09年度球季後，雙方再次以爭標勁敵身份碰頭，事關重大，紅軍「晏菲路威力」向來非常強勁，近8場聯賽主場贏7場，而紅魔鬼上次聯賽作客輸波，正正係造訪晏菲路球場，再度造訪凶地難逃厄運，紅軍小讓平半，上盤抵玩到極。（Now 621及611周一凌晨零時30分直播）

英國傳媒估計，全球將會有近6億人收看呢場直播，即係每13個人就有一個會睇，即使冇現場觀眾，大戰氣氛一樣濃烈，兩軍上下都非常重視。今場波嘅重要性，唔單止係一場勝負，或者爭標形勢，仲係利物浦唔想畀曼聯喺頂級聯賽冠軍拋離嘅重要一仗。

上季紅軍首奪英超錦標，累積第19個頂級聯賽冠軍，只差曼聯1個，今季如果成功衞冕，就可以追到同紅魔鬼平頭，所以今場主場出擊，一定以全取3分為目標，和都不能接受。

晏菲路威力非同少可

原本走勢不俗嘅利物浦，近3場聯賽竟然只得2和1負，令死敵曼聯有機可乘，吸取教訓後，今場「爭冠6分波」更加不容再失。事實上，利物浦自上周英足盃大勝維拉後，足足有一個星期時間休息，與周中仍要喺聯賽惡鬥般尼嘅「紅魔」相比，可謂以逸待勞。

紅軍嘅「晏菲路威力」強勁，近67場聯賽主場中，豪取55勝12和不敗佳績，包括今季8場聯賽主場獲7勝1和，加上今季作客特醒嘅曼聯，上次聯賽作客全失3分，咁橋就係上年1月造訪「紅軍」淨吞兩蛋，紅軍有心理優勢。

曼聯遇強防線易出事

曼聯近11場聯賽取得9勝2和，唔經唔覺上咗榜首，老實講真係有啲符碌，事實上佢哋真係唔算踢得好，渡邊年身邊好多紅魔球迷朋友都有鬧鬼球隊表現，尤其係防線表現慌失失，上述11場聯賽當中，有7場未能保持清白之身，共失11球。之前未對強隊，成日作客失波反勝好似好醒，但紅軍「三叉戟」穆罕默德沙拿、羅拔圖法明奴同沙迪奧文尼點會畀你停，入完你一球會再加壓，一旦落後好難翻身，預料紅軍領隊高普會採取最耍家嘅高壓踢法對付紅魔鬼，唔會畀曼聯有任何機會，利物浦主場讓平半，上盤抵玩。

名家：渡邊年

利物浦今季8場主場成績

87.5% 勝

利物浦 (433)

1艾利臣比加

66阿歷山大阿諾特 46里斯威廉斯 2法賓奴泰華利斯 26安德魯羅拔臣

15阿歷士張伯倫 6堤亞高艾簡達拿 5韋拿杜姆

11穆罕默德沙拿 9羅拔圖法明奴 10沙迪奧文尼

曼聯 (4231)

1迪基亞

29雲比沙卡 2域陀連迪路夫 5哈利馬古尼 23勞基梳爾

39麥湯米尼 6保羅普巴

21丹尼爾占士 18波基斯費南迪斯 10拉舒福特

9安東尼馬迪爾