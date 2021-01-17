意甲打吡　C朗單挑拿馬渣古

意甲上演重頭國際米蘭主場惡鬥祖雲達斯，今場可堪稱為「射手大戰」，國米雙箭頭盧卡古同拿達路馬天尼斯被譽為意甲最強鋒線組合，祖記則有球王C朗擔大旗，3人喺今季意甲已合共轟入36球，非常犀利，兩軍碰頭勢必大駁火。加上祖雲達斯近6場總入球都達3球或以上，其中5場更加達4球或以上，首選入球大。(myTV Gold 301、Now 638、有線654、614、662、602台周一凌晨3時45分直播)

國際米蘭由干地執教之後，踢法充滿激情，上季聯賽合共轟入81球，僅次於阿特蘭大，今季更加有娛樂性，開季頭2場已經製造大比數賽果，分別贏費倫天拿4比3，以5比2擊敗賓尼雲圖，近期亦曾大炒克羅托內6比2，同埋打和羅馬2比2。從上述賽果可見國米踢法有前冇後，皆因球隊中場前人才濟濟，盧卡古今季意甲已有12球進帳，拿達路馬天尼斯亦入咗9球，甚至右翼衞阿舒拉夫都有6球進帳。

干地手上有一副「進攻好牌」，當然要盡量發揮球隊嘅強項，以攻代守，形成近10場聯賽有9場總入球都達3球或以上。同埋國米落後榜首AC米蘭3分，必然會繼續主攻爭勝，希望盡快搶到一哥位置。

另一邊廂，祖雲達斯落後AC米蘭7分，但踢少1場，更加要急起直追。呢支傳統班霸近期愈戰愈勇，取得聯賽3連勝，合共攻入10球，包括作客以3比1擊敗AC米蘭。葡萄牙巨星C朗今季聯賽已入15球，排射手榜第1位，銳不可當。雖然另1位射手保羅戴巴拿受傷缺陣，但仲有費達歷高基艾沙、艾華路莫拉達等攻擊好手，祖記攻力有保證，開大機會高唱入雲。

祖雲達斯近6場總入球統計

6次3球或以上 100球

國際米蘭

1漢丹洛域

37史堅尼亞 6迪維積 95巴斯東尼

2阿舒拉夫 23尼高路巴列拿 22維達爾 77波索域 15艾舒利楊格

10拿達路馬天尼斯 9盧卡古

祖雲達斯

1施捷斯尼

19邦路斯 28美列迪美羅 3基亞連尼

13丹尼路雷斯 5艾法美路 30賓坦古亞 33貝拿迪斯治

22費達歷高基艾沙 9艾華路莫拉達 7基斯坦奴朗拿度