停戰10個月無生疏 伍家朗復賽即攞銀牌

泰國羽毛球公開賽周日（17日）舉行決賽，香港「一哥」伍家朗面對前世界冠軍、丹麥名將安賽龍，以14：21、14：21直落2局告負，奪亞而回。雖然未能如願奪得新年首項錦標，但闊別國際賽近10個月後，伍家朗能在世界巡迴賽超級1000系列賽摘銀，足證狀態十足。

世界羽壇因疫情停擺近10個月，但香港「一哥」伍家朗未有生疏，接連擊敗隊友李卓耀及世界排名第2的周天成，勇闖決賽，與前世界冠軍安賽龍爭奪新年首項錦標。自2010年起雙方曾經9度交手，伍家朗未嘗一勝，而且全是直落2局落敗，此役同樣未能打破宿命。

首局安賽龍先發制人，迅速拉開到6：1，雖然伍家朗不甘示弱追成12：12平手，但安賽龍隨即連取4分，續以21：14先拔頭籌。逐漸找回節奏的伍家朗在次局初段領先3：0，但安賽龍未有自亂陣腳，打出8：1的攻勢奪回主導權。此後情況大同小異，伍家朗曾經扳成10：10平手，卻被對方一口氣連取5分，終以14：21飲恨，屈居亞軍。伍家朗將在泰國短休數日，再在第2站泰國賽衝擊冠軍。

女單方面，世界「一姐」戴資穎以9：21、16：21不敵西班牙名將馬蓮，無緣后冠。中華台北的李洋／王齊麟、印尼的Greysia Polii／Apriyani Rahayu，及泰國的Dechapol Puavaranukroh／Sapsiree Taerattanachai，則分別奪得男、女、混雙冠軍。

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