中超薪酬限制　星級外援「走夾唔抖」

新一季中超將實行薪酬限制，大大削減球員的薪金，當中大部分星級外援更首當其衝。近日有傳艾沙拉維、荷西保連奴等前歐洲球星，因薪金大不如前而正積極尋找出走機會，勢令外援到中超「搵食」的「掘金神話」瞬間幻滅。

中國足協去年12月落實新季各級聯賽將實行限薪令，其中中超規定外援年薪不得高於300萬歐元，全隊外援年薪總和不得高於1,000萬歐元，這項命令將大大降低外援留效中超的意欲。繼意大利前鋒加斯安奴柏利率先從山東泰山離隊後，有傳年薪近1,600萬歐元的上海申花球員艾沙拉維，因不願大幅減薪，希望與球隊解約以重投舊主羅馬。惟這名意大利國腳，目前與申花仍在拉鋸之中，僅留在杜拜獨自操練。

渴望離開中超的外援，還有兩位效力廣州隊（前稱廣州恒大）的巴西球員荷西保連奴和泰利斯卡。前者年薪本來擁有約2,500萬歐元，為保高薪厚祿，據悉他已與球隊達成解約協議，勢轉投土超特拉布宗；而後者日前亦盛轉重投比錫達斯。

有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場。即使中超「掘金神話」幻滅，亦有不少具知名度的球員正前往中國「搵食」。曾被封為「新占士洛迪古斯」的祖安昆特路，已確認從河床轉投深圳隊。這名哥倫比亞國腳受訪時更指，來中超並非為錢：「平靜和能夠在那裏享受足球讓我接受了邀請，我看到中國對新冠疫情的出色管控，讓我放心和家人來到這裏。」