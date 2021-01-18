哈利卡尼有士哥　熱刺作客贏番場

周日英超頭場，熱刺3比1擊敗錫菲聯，雙箭頭哈利卡尼交出入球，孫興民亦送出助攻，協助球隊連續4場作客失分後，終於取得客場勝仗。

熱刺比賽初段有個好開始，5分鐘，孫興民左路開角球，奧里亞搶點成功頭槌頂破錫菲聯大門，熱刺領先1比0。2分鐘後孫興民接應哈利卡尼妙傳單刀埋門，乘對方門將出迎前起腳笠射，可惜皮球中柱彈出。

戰至40分鐘，熱刺前場逼搶成功，孫興民截得來球送交賀積查治，後者傳畀哈利卡尼禁區頂推順一射破網，今季聯賽攻入12球，追平孫興民入球數目，熱刺領先2比0完半場。

領先2球嘅熱刺後防出現漏洞，59分鐘錫菲聯左路邊線開界外球，約翰費歷克大腳斬入禁區，麥哥迪克在熱刺防線空檔搶點成功頭槌頂入，錫菲聯追成1比2接近紀錄。

不過錫菲聯開心唔夠3分鐘，熱刺一次攻勢，尼當比利同貝雲積前場互傳後殺入禁區，在左路起右腳笠射，皮球剛好笠過門將蘭斯達爾死角入網成3比1，熱刺再度拉開比數，並保持勝局至完場。