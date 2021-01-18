艾利臣比加兩度「神救」　紅軍險和曼聯

英超「雙紅會」，利物浦憑門將艾利臣比加末段兩度「神救」力保不失，主場以0比0賽和曼聯，各得1分，和波後曼聯以37分續居榜首，利物浦落後3分排第3位，爭標形勢相當緊湊。

利物浦今仗正選陣容起用堤亞高艾簡達拿及梳頓沙基利，佐敦軒達臣及法賓奴泰華利斯繼續移後客串中堅，前線「埃及文明」沙拿、文尼、法明奴三叉戟，基本上控制中場；曼聯陣容偏向穩守突擊，前線靠拉舒福特及安東尼馬迪爾打快速反擊。

上半場互有驚險埋門，「埃及文明」均有射門，羅拔臣亦有兩度邊線切入機會，曼聯方面拉舒福特亦有快放埋門，以及般奴費南迪斯刁鑽罰球，但都未能轉化為入球，半場互無紀錄。

戰況一直膠着，下半場60分鐘曼聯收起馬迪爾，改派卡雲尼加強攻力，74分鐘曼聯搵到機會，勞基梳爾左路落底線，般尼費南迪斯近門撞射，但被艾利臣比加撲出保住唔輸，2分鐘後，艾簡達拿立即回敬一腳勁射，被迪基亞飛身撲出，短時間內艾簡達拿另一次射門，又告「大片」。

82分鐘曼聯出現黃金機會，保羅普巴近門勁射，艾利臣比加再度「神救」，最終雙方踢成0比0完場。