【有片】美斯重拳打對手　面臨停賽12場

周一(18日)凌晨西超盃決賽，巴塞隆拿輸波又輸人，呢支西甲豪門踢至加時，以2比3不敵畢爾包之餘，球王美斯更加喺最後1分鐘老羞成怒，揮拳暴打對手維拿利巴，唔止被球證出示紅牌趕出場，更面臨被賽會秋後算帳，最嚴重可能被重罰停賽12場。

巴塞今場波原本有好開始，踢到40分鐘，由基沙文射入先開紀錄，畢爾包好快由迪馬高斯近門撞入扳平。下半場中段，巴塞再次領先，又係基沙文建功，個人梅開二度，以為勝利在望，但踢到補時，畢爾包靠1次罰球攻勢，由後備上陣嘅維拿利巴近門射入逼和2比2，需要加時分勝負。

加時僅3分鐘，畢爾包前鋒伊拿基威廉斯射入世界波，反超前3比2，巴塞由領先變落後，難免愈踢愈躁。估唔到最大火氣竟然係美斯，當時已經踢到120分鐘，美斯前場策動攻勢，佢傳波之後，不滿維拿利巴仍然緊纏，揮拳打向對方頭部，球證捷西斯文沙奴睇完VAR之後，向美斯出示紅牌，巴塞亦無力反勝，最終將冠軍拱手讓人。

美斯球員生涯只係攞過3張紅牌，另外2張係國際賽，換言之佢為巴塞一隊效力17年，上陣753場，今場先至首次見紅，而且後果可能非常嚴重。根據西班牙足總相關規則第98條，美斯呢種暴力行為，會被罰停賽4至12場，至於實際要坐幾多場波監，仲要視乎球證捷西斯文沙奴份報告點寫，今次事件亦反映美斯已經意興闌珊，進一步增加今夏離隊嘅可能性。