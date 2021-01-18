首位00後！中國顏丙濤挫巫師捧走大師賽

首次爭逐桌球大師賽的20歲中國神童顏丙濤，一擊即中奪走今屆錦標，決賽面對經驗豐富的4屆世界冠軍希堅斯，在落後的情況下後來居上反勝，成為大師賽首位「00後」冠軍，更是自奧蘇里雲之後，25年來首位最年輕的大師賽冠軍。

還差一個月才滿21歲的顏丙濤近年進步神速，已令球壇關注，今屆大師賽出戰處男作表現相當勇猛，先後淘汰羅拔臣、麥佳亞及衞冕冠軍冰咸，成為史上第9位首秀就能躋身決賽的球員，冠軍戰對住「巫師」希堅斯，首節落後3比5、第二節5比7，直至第14局顏丙濤濤打出一Cue103度，將比分追至7比7平手，跟住再乘勇力追，最終以10比8反勝希堅斯，粉碎巫師時隔15年爭奪的好夢，成為繼丁俊暉(2011年)之後中國第二位捧走大師賽冠軍的球員。

奧蘇里雲於95年以19歲零1個月贏得大師賽冠軍，而顏丙濤成為25年來最年輕的冠軍，這位中國神童目前世界排名11，15歲在世界盃彈起，而顏丙濤可袋走25萬鎊的冠軍獎金。

顏丙濤贏得大師賽冠軍，巫師希堅斯賽後對他很高評價：「他表現很精彩，我是有機會的，但未能把握，我相信他將會是世界冠軍。」而梅菲亦特別在個人社交網祝賀這位00後：「恭喜顏丙濤！大家要記住這個名字....將來會睇到更多。」