加盟傑志野心大　丹恩奴域誓做亞冠入球王

「黑山伊巴」丹恩奴域早前宣布正式加盟傑志，而這個消息令人相當意外，事關他在韓國球壇可謂無人不曉，在韓職征戰的12個年頭，曾多次贏得聯賽冠軍及神射手，上季亦為FC大邱攻入9球。近日「黑山伊巴」接受塞爾維亞媒體Mondo訪問，坦言今次毅然來到香港，主要原因是希望出戰「亞冠盃」，繼續爭取成為賽事入球記錄保持者。

39歲的丹恩奴域在亞洲已打滾14年，累積在「亞冠盃」攻入36球，為歷史上第2多，僅次於李同國的37球。暫時與舊記錄僅差1球，這名黑山高大中鋒，對自己非常有信心：「雖然踢『亞冠盃』要好長時間同好攰，加上每年面對嘅球隊都變化好大，但我嘅目標係代表傑志喺『亞冠盃』再入2球（38球），成為呢項賽事史上最多入波球員！」

另外「黑山伊巴」亦向傳媒透露，由於代表韓職出戰「亞冠盃」的球隊，在合約上未能與自己達成共識，最終決定簽約傑志：「冇好嘅報價留喺韓國，但我想踢『亞冠盃』，所以等唔到轉會窗口結束，就即刻簽咗字加盟傑志。」

對於未能在韓國結束自己職業生涯，這名傳奇射手亦表示相當遺憾，更向球迷致歉，惟他十分樂意接受今次新挑戰，期望盡快為「藍鳥」披甲。