72名球員強制隔離　再有球員確診退出澳網

推遲到2月開打的澳網大戰在即，參賽球員紛紛出發墨爾本，惟冉有航班有乘客確診，令在機上的球員成為密切接觸者，累計已有72名球員要被強制隔離14天，怨聲四起，而中國金花王曦雨登機前證實確診，宣布退賽。

據消息指，再有一架飛往墨爾本的澳洲航班上有乘客確診新冠肺炎，而當中有25名準備參加澳網的球員在機上，他們被列為密切接觸者，他們將要被強制隔離，14天內無法外出訓練，據統計連同之前公布的一批名單中，總共有72名球員在隔離中無法出外訓練，當中包括日本的錦織圭及白羅斯的艾珊妮卡等，佔去總參賽人數的四分之一。

原本澳網賽會有規定是球員到達後要隔離14天，但期間可以每天有5小時都訓練場練習，多位球員埋怨被強制隔離的安排，世界排名28的普汀絲娃(Yulia Putintseva)在個人社交網表示:「我真唔理解，點解無人講過如果飛機上有人確診就要全機隔離，如果有人話我知，我會諗清楚嚟唔嚟參賽。」羅馬尼亞的薛絲亞(Sorana Cirstea)相當認同，亦強調若賽前知道這個規定的話，會慎重考慮參賽。

在酒店房間被強制隔離的球員禁出門訓練，惟有用自己的方法保持訓練，有球員更翻起酒店的床褥作對打練習。另方面，中國新星王曦雨原本乘坐澳網的包機由阿布扎比飛去墨爾本，但登機前進行了兩次檢測證實確診，屬於無症狀感染者，已宣告退出比賽。

對於早前澳網包機出現確診病例，澳洲民眾已紛紛在網絡上發文譴責賽會，認為應該取消比賽：「我哋要求取消澳網！應該送佢哋返屋企，佢哋帶病毒嚟澳洲，令澳洲人帶來風險。」

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