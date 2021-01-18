港籃打氣歌WE ARE THE ONE　MV壓軸有彩蛋　

本地籃壇因疫情停頓多時，球場封完再封，比賽難逃取消或延期的命運，球員和球迷難免感到迷茫。香港籃球隊剛推出打氣歌《WE ARE THE ONE》，期望為一眾健兒打打氣，並呼籲公眾繼續支持本地籃球發展。

《WE ARE THE ONE》由羅善行和鄭汝森監製，鄭汝森作曲，一毫子填詞，並找來甲一南青球員吳嘉軒主唱。監製羅善行透露，前年已經開始構思歌曲，原本計劃在亞洲盃外圍賽，港隊的主場播放「炒熱」氣氛，無奈疫情爆發，不知何時方有主場賽事，唯有改在當刻推出，為一眾默默努力的球員打打氣。

羅善行表示歌曲是以《男兒當入樽》主題曲作為創作藍本，歌名《WE ARE THE ONE》寓意球員和球迷連成一線，共同支持本地籃球發展。至於為何找來南青球員吳嘉軒主唱，他笑說：「除了因為嘉軒很喜歡唱歌，還因為他的爸爸吳柱業是本地籃球名宿，可以表達薪火相傳的意義。」

歌曲的MV輯錄了港隊過往比賽的精彩片段，多名教練、球員和球圈人士，包括朱耀明、方誠義、李琪、梁兆華等，更在MV最後的彩蛋登場，齊聲高呼「香港籃球加油」。羅善行期望藉此呼籲公眾在疫情過後，繼續支持本地籃球發展。

《WE ARE THE ONE》

作曲：鄭汝森

填詞：一毫子

編曲：鄭汝森、Hilson Chan

監製：羅善行、鄭汝森

主唱：吳嘉軒