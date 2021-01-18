兩將避戰鋒力曳　阿仙奴殘陣半和啱素

周二(19日)凌晨英超獨腳戲，阿仙奴事隔一周後，再於主場迎戰「喜鵲」紐卡素。阿仙奴嘅「青春3人組」中，加比爾馬天尼利啱啱好番未必擔正，「未來隊長」基蘭泰亞尼亦上陣成疑，冇咗兩大爆破點，進攻大打折扣，上仗逼和水晶宮有辦你睇，「喜鵲」有自知之明，客場出擊初段特別保守，先求不失下旺半場和，不妨追多鋪。（Now 621周二凌晨4時直播）

阿仙奴早前一度連續7場聯賽不勝，主帥阿迪達決定放手一博，以加比爾馬天尼利、伊美路維及布卡約沙卡組成「青春3人組」，為進攻注入速度及創造力，確令球隊連贏3場重上正軌。不過生牯仔太搶韁唔識留放，馬天尼利喺上周英足盃對紐卡素賽前練習時受傷，雖然證實並唔嚴重，但「小天馬」之前曾因傷長抖，如今再度受傷，「達Sir」為安全起見，未必急於讓呢位巴西小將復出。

至於喺左路瞻前顧後、被視為未來隊長人選嘅左閘基蘭泰亞尼，可能搏得太盡，上仗對水晶宮未有披甲，冇咗佢同「小天馬」，阿仙奴左路進攻立即癱瘓，連帶沙卡同路維仔都踢得冇咁生猛，最終互交白卷，影響不小。有指泰亞尼只係輕傷，就算趕及上陣，但剛傷愈未必夠弗。

紐卡素於上周中聯賽竟然輸畀包尾嘅錫菲聯，喺各項賽事近8場未贏過，僅入4粒攻力疲弱，惟有先做好防守。「喜鵲」一周前先造訪酋長球場同阿仙奴激鬥，呢場英足盃第3圈法定時間打和0比0，戰至加時先輸0比2飲恨出局，防守都幾硬淨，今仗仲有翼鋒賴恩費沙坐波監，今場一定續擺鐵桶陣迎敵。「喜鵲」客場為免太早失球，初段踢得特別保守，近6場作客有5次開半場和，其中4次半場波膽開0比0，半場和可再追。