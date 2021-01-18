足球路荊棘滿途　羅浩賢苦盡甘來

「晉峰近年先轉型為職業球隊，之前球隊仲係半職業嘅時候，可能球員心態唔好嗰陣都要去幫手鼓勵，甚至練完波要幫球隊執吓嘢，同準備喺會所做gym嘅物資。」羅浩賢自18歲開始加盟晉峰，一直為球隊在背後默默付出，雖然今季繼續成為球隊隊長之一，惟名氣不及其他人，性格一向低調的他卻絲毫不介意：「知自己冇咁搶鏡，但覺得做好自身職責同表現好自己，幫到球隊先係最重要。」■圖：鄧曉欣 文：李浚湣

羅浩賢自5、6歲開始接觸足球，然而球員生涯卻並非一帆風順，中學時期加盟流浪青年軍，但第1季沒有獲註冊，第2季亦僅出場不足5次，及後在「曼聯超級盃」亦苦無上陣機會，更曾被教練要求轉做門將。回想起這段無球可踢的日子，浩賢承認當時對足球失去熱情：「主要係因為畀香港隊U13青年軍放棄之後，覺得唔係幾開心，加上後生抱住得過且過嘅心態，操練又唔太認真，所以一直都係踢後備為主。」

幸好浩賢之後輾轉加盟太陽飛馬青年軍，這個決定成為他人生的轉捩點：「之前係踢左閘，當時教練『牛丸』（陳婉婷）建議我改踢防守中場，表現即刻有改善，亦重拾正選位置，個人心態開始認真番同有自信。」他坦言年少時習慣踢左後防，所以防守能力不差，尤其是單對單方面，惟速度慢一直是自己的缺點，所以面對速度高的翼鋒時會比較輸蝕。相對左後防，他認為新位置更得心應手：「由於防守中場衝刺嘅頻率較少，加上自己鍾意拎住個波嚟踢，所以踢防中效果更加理想。」

「佢要求我用波多啲，放膽去迎波幫助隊友，仲有唔可以成日擅離職守，盡量留番喺中路位置，防守一定要挺身而出，同之前相對自由嘅踢法有好大分別。」晉峰自去年由西班牙籍教練Joan執教後，球隊踢法變得更注重控、傳球，浩賢坦言位置上雖沒有改變，惟需要負責的任務比之前多，亦要更具紀律性，剛開始時亦不太適應，不過他表示目前已經習慣，更經常獲Joan大讚其發揮，成為自己不斷進步的推動力。

浩賢效力晉峰踏入第5年，角色已經由新人轉變成隊長，在場上亦肩負帶領球隊的重任：「失咁多波隊友可能會頭耷耷，但我會鼓勵佢哋繼續抬起頭，唔好放棄，反正都要繼續踢埋落去，入番球波都好，好似對愉園嗰場最尾破蛋，好多觀眾都拍晒手掌。」對於晉峰今季暫時7場比賽失23球，浩賢承認部分失球與他有直接關係：「有好多球都有責任，好似第1場對冠忠南區，如果自己冇縮到，可能就唔會畀人入波反勝。」他同時亦不滿自己未能善用高度優勢，希望盡快改善頭槌這項弱點，以抵擋敵隊的高空球戰術。

【羅浩賢PROFILE】

出生日期：

1998年9月13日

身高：1米80

體重：73kg

球衣號碼：29

面對壓力一度流淚

「對東方龍獅嗰場，第1次出現咁大意嘅回傳失誤，上車之後見到社交網站有留言鬧自己，真係冇晒信心，嗰陣都忍唔住喊出嚟。」浩賢坦言升上港超後每場比賽都有一定壓力，幸好當日得到家人的支持和鼓勵，令自己能夠重新振作：「佢哋同我講每個球員都會有失誤，既然發生咗就唔好再介懷，下場踢番好啲咪得。」對於如何面對壓力，他笑言最有效的方法是避免看網民留言，以及盡量不要想太多，反而更努力練習和比賽，以行動回應批評更加實際。

「第1場超聯賽事，喺旺角場個球員通道等出場嗰陣，當時冇諗過能夠以職業球員身份完成喺旺角場踢比賽嘅兒時夢想，仲要着住晉峰波衫，一諗起自己親手帶領球隊升上超聯，就好開心同感動！」童年夢想成真後，浩賢沒有放慢腳步，繼續向終極夢想進發，希望證明自己有能力在超聯立足：「始終自己唔係踢港隊，加上細個青年軍都只係後備，唔想再畀人覺得好渣。」他透露曾受到其他超聯球隊的邀請，惟當時因自知實力不足，因此一一拒絕，如今自己已經做足準備，今季絕對是實踐夢想的最佳時機。