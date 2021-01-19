英超燒味足球 邊隊好味啲？
2021年01月19日 12:00
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周三2:00am 英超 韋斯咸 Vs 西布朗
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星期二晚英超開快車，有場波真係正宗燒味足球，就係韋斯咸對西布朗，即係點？即係大家鬥斬囉。
兩隊上場都贏波，韋斯咸連續4場唔失波，西布朗就連續4場開4球或以上，今場真係開咩都得架，不過細心啲睇，原來西布朗踢慣逆境波，近8場有7場半場落後，韋斯咸半場主勝有計呀。
另一場李斯特城主場對車路士，占美華迪上場傷出，依家唔知點，狐狸冇咗佢都幾大影響架，車路士上場終於贏番場，梗係想添食啦，不過兩隊近5次交手，有4次半場打和，再追半場和似乎仲穩陣喎。
過關2x1
(二)12 韋斯咸 對 西布朗 半場主勝
(二)36 李斯特城 對 車路士 半場和
賠率：4.3倍
直播表
周二4:05pm 澳職 中岸水手 Vs 西悉尼流浪者
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