寶島天后力爭22冠紀錄　最強後盾再發功

剛在世界羽聯（BWF）重啟後首站即踏上頒獎台的中華台北羽毛球天后戴資穎，最近接受訪問時強調，家人的支持一直都是她背後的最強後盾，乘着首站掛上銀牌的氣勢，她期望在今日開打的第二站泰國公開賽，衝擊2021年首個冠軍榮譽。

每位成功運動員背後總離不開家人的關愛和鼓勵，戴資穎亦不例外，爸爸、媽媽、姊姊是她追夢過程中的最強後盾、遭遇低潮時的避風港。「在我很小的時候，爸爸、媽媽去打羽毛球，都把我跟姊姊一起帶到球場，直至自己三年級轉到有練習羽球的學校，然後就開始打球這條路。」戴媽媽一臉欣慰地說，「資穎從小就不太喜歡乖乖坐在椅子上，總是跑來跑去、活潑好動。」在旁的姊姊戴靖潔接著道：「而且她蠻聰明，雖然不愛讀書，可是你從她的球風就可以知道，她是在用頭腦的。」

事實上，以戴資穎僅得1米62的身高，在女單項目中並無優勢，卻靠後天努力創造神話；她最初出道有「怪球手」稱號，打法隨性，球風靈動飄逸，不安常理出牌，古靈精怪卻非常好看，假動作更是出神入化，讓球迷看得如癡如醉。

儘管戴資穎自小熱愛羽毛球，但也有過逃跑的時候，「升上六年級後，大家陸陸續續都不打了，那時我覺得，他們不用練球，可以回家、出去玩，好像比較開心，那我是不是也可以不要打球？所以便回家跟爸爸道出這個想法，他說『可以啊，妳放學後就看看想要做什麼，記得回家吃晚餐就好。』」「小戴」笑言，一開始不用練習，哇！感覺真好，經常跑到書局看一些關於動物的書、學玩扯鈴、呆在家裡看電視……可是，這樣的生活持續僅一個月，她就體會到打球還是比較好玩、快樂，於是又跟爸爸、媽媽說，要回去打球。「這是自己的選擇，也得到領悟！從此下定決心，全力以赴，因為沒有退路可走。」

在羽毛球人生路上，戴資穎表示爸爸扮演了相當重要的角色，「小時候他常常幫我報名參加不會限制年齡的比賽，好像我是國小但可以報到國中、高中組別，然後都會被打得很慘！但現在想起來其實蠻感謝那段時間讓我可以具備現在的心理因素，就是不怕輸。」更重要的是，戴爸爸一直教導女兒勝不驕、敗不餒，「妳只要還在打球，永遠都有對手，不然妳根本連打都不用打，坐著就贏，連出門都不用了！」

實力強、心態好，15歲開始參加國際賽事的戴資穎球技與戰績不斷提升，2011年首奪超級賽冠軍、2014年年終賽封后、2016年捧走香港公開賽冠軍後首登世界排名第一、翌年成為台灣史上首位稱霸全英賽的球手，並在亞洲賽勇奪寶島55年來首面金牌，同時締造跨季六連冠紀錄。2018年「小戴」更上一層樓，不僅蟬聯全英賽及亞洲賽，還擸走印尼大師賽、馬來西亞公開賽、印尼公開賽冠軍以及雅加達亞運會金牌。2019年7月，她稱霸新加坡公開賽後，世界第一位置累積時間達至137週，當時已創下羽壇女單「一姐」最久紀錄……改寫歷史已經變成習慣！

去年3月戴資穎第三度稱霸全英賽，又以21冠創下超級賽女單最多錦標數的紀錄，同時超越中國陳雨菲第五次攀上世界排名第一的球后寶座。及後受到疫情影響，羽壇全面停擺，事隔10個月後終在2021年1月重啟，於泰國曼谷一連3個星期舉行兩站超級1000分賽及年終賽。

「小戴」睽違近一年後上周重返國際賽場，以女單頭號種子身份在首站泰國公開賽衝冠，先後擊敗泰國小將Benyapa Aimsaard、韓國的金佳恩、加拿大的李文珊及丹麥的Mia Blichfeldt殺決入決賽，雖然火併奧運冠軍、西班牙名將Carolina Marin，戴資穎力戰下以局數0：2（9：21、16：21）落敗，但取得亞軍已有所交待！第2站泰國公開賽周二（19日）緊接開打，戴資穎首圈迎戰東道主球手Supanida Katethong，料可順利闖關，向2021年首冠進發。