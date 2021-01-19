狐狸撞車　林伯今晚排咩陣？

今晚英超尾場大戰，「狐狸」李斯特城主場迎戰車路士。「狐狸」雖位居前列，但主場表現反而唔及作客，而且占美華迪上仗傷出，難免影響攻力，車仔聯賽戰績遠遜預期，同主帥林柏特亂點鴛鴦有關，為保帥位一定先求穩陣，加上近年碰頭旺開半場和，不妨追多鋪。(Now 621及611周三凌晨4時15分直播)

李斯特城今季異軍突起，除咗老將「華Dee」占美華迪士哥不斷外，哈維班尼斯、占士麥迪臣等土炮亦表現搶鏡。不過要留意，與今季9場聯賽客場贏7場相比，「狐狸」今季9場聯賽主場僅獲4捷，單計近5場聯賽主場，只得2勝1和2負，包括輸畀弱旅富咸，雖然主帥羅渣士一直希望加強應付陣地戰，不過「狐狸」最煞食嘅依然係突擊，亦係主場面對龜縮客軍束手無策嘅主因，而「華Dee」上仗贏修咸頓臨尾拉傷被換出，就算出得都未必夠弗。

雖然車仔重金收購夏維斯、迪姆華拿等新兵，但佢哋遲遲未融入球隊，前者更適合出任無鋒陣嘅箭頭，透過不斷走動拉散對手防線，製造空位畀速度奇高嘅華拿突破，可惜主帥林柏特畀夏維斯試勻晒多個中場位置，只係暴露佢攻強守弱嘅問題，華拿冇中鋒掩護下頻頻失機，「林伯」排陣失當責無旁貸，難怪近7場聯賽僅2勝，上仗收起呢對德國孖寶，有番基奧特亦久攻不下打少個嘅富咸，直至末段先靠美臣蒙特奠勝，進攻毫無章法。

而且車仔今季遇強即屈，先後輸畀利物浦、曼城及阿仙奴，只能打和熱刺及曼聯，連歐聯入場券都未必能夠爭到手，「林伯」深明班主阿布拉莫域炒領隊絕不手軟，今場一定小心翼翼。兩軍近5次交手各得1勝3和1負，其中4場開半場和，半場波膽皆為0比0，睇得出每次碰頭大家都穩陣行先，半場和值得再追。

名家：法達斯維

李斯特城近5次對車路士半場成績

4和 80%

陣容圖

李斯特城

1卡斯柏舒米高

2占士祖斯甸 3韋斯利科芬拿 6莊尼伊雲斯 27卡斯泰尼

25尼迪迪 8泰利文斯

11馬克艾拜頓 10占士麥迪臣 15哈維班尼斯

9占美華迪

車路士

16艾度亞文迪

28艾斯派古達 15葛特蘇馬 6堤亞高施華 21芝維爾

5佐真奴費路 19美臣蒙特

22薛耶治 29夏維斯 10基斯甸普列錫

11迪姆華拿