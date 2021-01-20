童話再現？李斯特城拆「車」上榜首

正當各界認為今季英超冠軍會係曼聯、曼城同利物浦之爭，2016年英超盟主李斯特城就靜靜起革命，周三(20日)凌晨佢哋主場2比0技術性擊倒車路士後，以38分超越踢少場嘅曼聯(37分)升上榜首，近6場英超4勝2和走勢強勁，「狐狸童話」隨時再現！

李斯特城今場有個好開局，防守中場尼迪迪7分鐘就喺禁區邊怒射破網，作客嘅車路士空有控球但威脅欠奉，反而李斯特城反擊拳拳到肉，占士麥迪臣射中楣同占美華迪單刀唔入冇運，不過主隊努力終於有回報，占士麥迪臣41分鐘禁區內射成2比0。下半場李斯特城縮後打反擊，車路士進攻束手無策，最終李斯特城輕勝2比0。

自2015/16球季開始至今，李斯特城有175日時間位居英超榜首，喺英超僅排曼城(547日)、利物浦(534日)同車路士(194日)之後，證明李斯特城並唔係曇花一現。連續3場有波入嘅占士麥迪臣賽後表示：「英超榜首聽落好正，雖然可能只係24小時，不過心理上會係一大鼓舞。我哋非常努力，能夠喺聯賽一半時間上榜首係一大成就。李斯特城上榜首唔係符碌，其他人睇好邊隊係佢哋嘅事，我哋會喺背後默默耕耘。」