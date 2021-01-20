林柏特被炒大熱　舒夫真高回歸領軍？

車路士作客吞李斯特城2蛋後，近8場聯賽只有2勝1和5負劣績，由爭標份子跌到落依家第8位，對於季前豪花超過1億英鎊增兵嘅車路士嚟講，成績絕對令人失望。賽前有消息話如果車路士今場輸波，領隊林柏特將會「落鑊」，結果不幸應驗，博彩公司已將林柏特列為英超下個被炒領隊頂頭大熱。

據博彩公司Betfair賠率，林柏特成為英超下個被炒領隊熱爆1.72倍，比紐卡素領隊布魯士(2.87倍)更加危險，Betfair發言人表示：「林柏特喺賽前嘅被炒賠率已經有4.5倍，但再經過令人失望嘅表現同戰果，佢已經成為英超下個被炒嘅最熱門人選。」

賽後被問到自己嘅帥位，林柏特亦冇乜信心：「呢個(去留)唔係我嘅決定，我明白有啲嘢唔屬於自己控制範圍，我可以控制到嘅就係下場繼續努力，同埋鼓勵球員繼續作戰。關於去留問題我答你唔到。」

至於下任車路士領隊人選，早前傳出嘅德國教頭杜曹係目標之一，不過Betfair賠率顯示，烏克蘭國家隊領隊舒夫真高先係2.4倍大熱門，呢位烏克蘭名將同車路士班主阿布拉莫域關係密切，亦曾經效力過車路士，如果回歸執教將好有睇頭。