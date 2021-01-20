維拉群組解禁　頂唔頂得住曼城？

英超冠軍爭逐大混戰，曼城聯賽5連勝後已殺上第2位，失分比起榜首曼聯更少，盡顯爭冠實力。

曼城星期三深夜主場對阿士東維拉，球隊近期全面上力，全隊個個都識入波，連中堅史東斯上場都入2球，曼城今季失球全英超最低，令球隊可以放心一開波就搶攻，經常可以早早開紀錄，近5場聯賽全部半場領先。

阿士東維拉近2場聯賽1和1負，2場波都喺半場落後，今仗作客曼城想頂半場都唔易，一於博曼城開半場主勝。

名家：工廠仔

直播表

周三10:00pm 意甲 烏甸尼斯 Vs 阿特蘭大

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614、662、602台

周四2:00am 英超 曼城 Vs 阿士東維拉

Now621、611

周四2:00am 西甲 基達菲 Vs 侯爾斯卡

Now632

周四4:00am 西甲 貝迪斯 Vs 切爾達

Now633

周四4:15am 英超 富咸 Vs 曼聯

Now 621

周四4:30am 西甲 維拉利爾 Vs CF格蘭納達

Now632