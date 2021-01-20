意超盃　優雅與狂野對決

一年一度嘅意超盃，今晚於中立場雷焦艾美利亞舉行，由上季意甲盟主祖雲達斯硬撼意盃冠軍拿玻里，亦係兩大主帥、前AC中場拍檔派路同加度素首次於執教生涯交鋒。祖記日前於國家打吡完敗，主帥派路備受批評，何況拿玻里近況弗爆，為爭冠更不敢輕舉妄動，加上近屆意超盃旺開半場和，值得再追。(周四凌晨4時開賽)

其實祖記今季人腳冇乜大變，上季兩循環鬥國米都贏得好輕鬆，但日前聯賽再對死對頭淨吞兩蛋，完全處於下風。要知道國米實力雖強，但之前6仗都有失波明顯防守麻麻，不過「斑馬兵團」畀國米逼到方寸大亂，最終只輸0比2已經算輸得少，連向來要面嘅C朗都踢到頭耷耷，主帥派路面對劣勢下冇作出應對之策，責無旁貸被圍插，事實上呢位新丁接手後，祖記今季表現時好時壞，仲有保羅戴巴拿、古達度等因傷缺陣，今仗一場過定生死，相信會踢得小心謹慎。

更重要係對手拿玻里狀態大勇，各項賽事近5仗取得4勝1負，尤其係上仗對住費倫天拿，刻意減少控球，專心打突擊幾乎針針見血，最終大炒6比0，效率奇高，主帥加度素踢波嗰陣以爛打硬淨見稱，令派路踢得咁舒服，一定諗到計仔恰昔日拍檔。翻查紀錄，近5屆意超盃祖記都有參賽，只有2次法定時間贏波順利捧盃，而且其中4仗開半場和，可見決賽場合，大家都穩打穩紮，半場和不妨追多鋪。

名家：法達斯維