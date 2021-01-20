多蒙特輸波　辛祖變「大獨扭」

澳職開鑼，即上《澳職刨績王》：

周三(20日)凌晨德甲前4大戰，利華古遜場主場以2比1擊敗多蒙特，獲得爭標關鍵「6分波」，多蒙特翼鋒查頓辛祖今場有10次成功扭過對手，創出職業生涯單場最多扭過人嘅紀錄，但球隊卻輸波，難怪被批評太獨食。

利華古遜之前4場聯賽只有1和3負，原本被睇低一線，但今場遇上勁敵多蒙特，卻忽然大發神威，開波14分鐘就打開紀錄，里安拜尼精準長傳，穆沙戴亞比接應單刀射入。

多蒙特隨即大反攻，祖利安白蘭特喺右路傳中，艾寧夏蘭特飛剷攻門，但遲來一步，皮球貼柱出界。利華古遜前鋒穆沙戴亞比亦有2次射門，被門將路文貝基救出。

踢到67分鐘，祖利安白蘭特遠射入網，為多蒙特扳平，但呢支「蜜蜂兵團」最後10分鐘再次失守，利華古遜嘅入波功臣穆沙戴亞比今次改為助攻，傳畀科利安華迪斯射成2比1完場。

21歲法國新星穆沙戴亞比今場1射1傳搶晒鏡，反觀多蒙特首席射手艾寧夏蘭特死晒火，拍檔查頓辛祖一味「獨扭」，佢今場15次嘗試扭過對手，有10次成功，但足球始終係團體運動，單打獨鬥梗係唔掂啦。

(片段由德國甲組足球聯賽正式授權)