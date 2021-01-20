富咸防守戰術　對曼聯無效

今晚英超富咸主場迎戰曼聯。富咸近期實行「1分政策」，強如利物浦及熱刺都喺其腳下失分，不過今晚遇到剋星呢招可能失靈；曼聯近4次聯賽作客富咸全勝，當中3次贏2球或以上，加上爭標關頭必加多兩錢肉緊，「紅魔鬼」客勝有計。（Now 621周四凌晨4時15分直播）

富咸今季重返英超，表現未有太大進步，長期喺聯賽下游徘徊，早前聖誕新年賽期更受新冠肺炎疫情影響被逼休戰，喺攻力欠銳難以贏波底下，主帥柏加實行「1分政策」，戰術偏向保守，上場喺安東尼羅賓遜被逐，10人應戰下僅負車路士0比1，呢位美國悍將今場亦要停賽，不過之前由12月中開始到前仗連續5場聯賽和波，包括主場對利物浦及作客對熱刺等爭標勁旅都成功搶分，但係富咸呢種策略「有辣有唔辣」，面對白禮頓及紐卡素等護級對手亦只能和波而回。

曼聯近4次聯賽作客富咸全勝

面對只求1分嘅富咸，曼聯可算係英超中最有辦法拆解嘅一隊，因為「紅魔鬼」係今季英超「作客王」，連同上場「雙紅會」在內，9場聯賽作客錄7勝2和不敗，另一方面曼聯今季面對下游球隊亦從未失手，先後擊敗錫菲聯、西布朗及白禮頓等，對住實力平庸嘅富咸自然信心十足。再睇埋往績曼聯更一面倒，近4次聯賽作客富咸全勝，當中3次贏2球或以上，富咸求和嘅算盤未必打得響，曼聯客勝可放心捧場。

名家：邪神

曼聯近4次聯賽作客富咸成績

勝

100%

陣容圖

富咸

1艾路拿

2堅尼迪迪 34奧拉艾拿 5佐基姆安達臣 16艾達拉比奧約 23祖爾拜仁

47阿布巴卡卡馬拉 21夏里遜列特 29森保安古沙 19盧卡文

17艾雲卡華利路

曼聯

1迪基亞

29雲比沙卡 2域陀連迪路夫 3艾歷拜利 23勞基梳爾

6保羅普巴 31尼曼查馬迪 18般奴費南迪斯

11格連活特 7卡雲尼 10拉舒福特