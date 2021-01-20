利物浦跌Watt　艾簡達拿竟然係罪人？

利物浦大跌Watt，近4場英超未贏過，只入1球，領隊高普似乎都冇晒計，佢嘅德國同胞夏文就指出球隊問題所在。呢位紅軍名宿認為高普用堤亞高艾簡達拿踢正選係錯誤決定，因為呢位西班牙國腳控球時間太多，拖慢利物浦比賽節奏，失去以往快速反擊嘅銳利風格，梗係死晒火啦。

利物浦季初向拜仁慕尼黑簽入堤亞高艾簡達拿，一度被視為最佳收購，但夏文持相反意見，佢話：「現時利物浦經常長時間控球在腳，因為注重控球嘅踢法，先至可以發揮艾簡達拿嘅作用，但問題係利物浦過去幾年都唔係咁踢，艾簡達拿係1位技術非常好嘅球員，但佢亦令球隊節奏變慢，並唔適合紅軍風格。」

夏文認為高普應該用搶截型中場，搶到波之後，盡快傳畀沙迪奧文尼、穆罕默德沙拿，利用2人嘅突破能力攻擊對手，效果一定事半功倍。

不過，由於利物浦多位中堅受傷，搞到防中法賓奴泰華利斯需要踢中堅位置，甚至有時連另1位中場佐敦軒達臣都要客串中堅，高普惟有焗用艾簡達拿踢正選。