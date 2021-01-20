為留球圈唔計較條件　黃駿軒誓要爭口氣

「今季第一場比賽對傑志，諗番上次比賽係幾時……差啲唔記得，已經係1月嗰陣對飛馬，先發覺原來踢波係咁奢侈。」受制於疫情、際遇帶來的阻滯，今季加盟標準流浪的黃駿軒，對於仍有幸留在球圈感到欣慰，只希望繼續在綠茵場上揮灑汗水，為喜愛的足球付出所有。■文：黃雋謙、圖：鄧曉欣

「軒仔」過往3季效力理文，早於「黃衫軍」獨立成軍前已加入球隊，屬「開國功臣」之一。連同2016年以流浪會籍參賽，他一共為理文披甲63場並攻入3球，當中更曾為球隊奪得2018/19年球季的「菁英盃」冠軍。然而，他上季僅獲8次出場機會，停擺期間更被放棄，「嗰時差啲就要離開球圈，但我由細到大都想踢波，25歲就要退休？諗都冇諗過。」

投標準流浪扮演連繫角色

面對疫情帶來的震盪，球隊就算不散班亦要縮減班費，球員能否繼續留在港超，取決於是否願意接受大不如前的薪酬待遇。「依家呢個情況，我唔覺得仲需要講咩條件，淨係想留番喺職業足球圈。」在昔日於黃大仙合作過的教練招重文搭路下，「軒仔」得以加盟流浪。他坦承為了繼續踢足球，生活模式也要作出改變，包括間中替朋友教波或打工以幫補生計，只要不影響訓練和比賽，他都願意做。

幾經掙扎，總算留了下來。適逢盧均宜、林嘉緯等老大哥回巢「以老帶新」，而25歲的「軒仔」與姚浩明、李溢晉等今季加盟的中層球員，不論場內或場外，都扮演了連繫小將和老將的角色。不過更令他着緊的，是要向外界證明自己：「嚟踢係為咗爭口氣，證明我哋有能力，唔要我係你嘅損失！」

被球迷忽視落場去到盡

不經不覺，原來黃駿軒在本地頂級聯賽上陣超過100場，對一位港超球員來說絕對不是一個小數目，偏偏在球迷眼中，「軒仔」就如本輪《港超專版》主題所言「睇我唔到」。他坦言曾為此有過負面感受，但既然無法控制際遇、傷患、球隊組軍等客觀環境因素，惟有落場時加把勁：「盡晒力就問心無愧，唔理人哋覺得我好唔好，但我話畀你知，我落到場就一定畀晒你！」

今季聯賽暫停前，標準流浪造訪冠忠南區，在落後1比3劣勢下，完場前連追兩球，最終以3比3逼和對手，堪稱流浪開季至今代表作。交出最後一記助攻的正是黃駿軒！賽後他向記者激昂地道：「就係要話畀後生嗰啲聽，輸1球、2球、3球都好，比賽未完就唔好放棄！」「軒仔」藉着這個峰迴路轉的賽果，令他反思自己在這艱難時刻，仍能立足港超的彌足珍貴：「真係可能踢得一場得一場，要好好珍惜每一分鐘。其實對南區嗰場我仲有少少傷，教練問我得唔得，我話好想踢，因為真係唔知踢埋呢場，下一場係幾時，先諗到原來踢波係咁奢侈。」

黃駿軒Profile

出生日期：1995年7月9日（25歲）

位置：中場

身高：1米68 體重：64公斤

現效力球隊：標準流浪

曾效力球隊：東方、日之泉JC晨曦、

灝天黃大仙、理文流浪、理文

今季上陣/入球：5場/0球

榮譽：

2018/19 「菁英盃」冠軍（理文）

2014 「港澳埠際賽」冠軍

名字同音大細軒考起講波佬

今季標準流浪陣中，湊巧地同時出現了兩位黃「進」軒，皆因名字讀法與「軒仔」相同的黃晉軒（Hinson）從佳聯元朗來投，當他們一同上陣之際，場上便會出現兩位同名球員。有球迷笑言若流浪面對理文時，黃駿軒和黃晉軒配合黃皓雋、黃俊皓、袁皓俊3位名稱相似的球員，更容易使人混淆，實在苦了一班「講波佬」。

隊友嗌名唔知點應

不過旁述「中招」之前，當事人黃駿軒竟率先「中伏」，皆因隊友間中在他們並肩同行之際，同時呼叫二人的名字，他們回頭時才知道被隊友「整蠱」。另外「軒仔」又分享一段季前體檢的趣事：「嗰陣姑娘逐個嗌名，當佢嗌到黃『進』軒時，我哋兩個同時企起身，但都唔知邊個入房！我哋仲要連住Number，一個20、一個21，都唔知教練係咪玩我哋！」